  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Ankara'da kurye dehşeti! Kadın kapıyı açınca içeri girmeye çalıştı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntüler

Ankara'da kurye dehşeti! Kadın kapıyı açınca içeri girmeye çalıştı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntüler

Son dakika haberleri... Ankara'da iddiaya göre siparişi teslim eden kurye, kapıyı genç bir kadın açınca içeri girmeye kalkıştı. Görüntülerde kuryenin, kadın para getirmek üzere gittiğinde içeri gözlemlediği ancak kalabalığı görünce vazgeçtiği görülüyor. İşte o anlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Ankara’da kurye dehşeti! Kadın kapıyı açınca içeri girmeye çalıştı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntüler

Ankara'da yaşanan kurye skandalı, apartman güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre bir kurye, siparişi teslim ettikten sonra kadın müşterinin evine girmeye çalıştı.

İÇERİYE KADAR GİRDİ, KAFASINI UZATINCA FARK ETTİ

Görüntülerde, genç kadının kapıyı açıp siparişi teslim aldığı ve ödeme yapmak için içeriye döndüğü anlar yer alıyor. Tam bu sırada kurye, fırsattan yararlanarak kapıdan içeriye kadar girdi. Ancak evde kalabalık olduğunu fark edince geri dönmek zorunda kaldı.

Apartman sakinleri olaydan büyük tedirginlik yaşarken, söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Polis ekiplerinin kuryeyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA