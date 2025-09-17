Antalya'da Ukrayna asıllı eşine dehşeti yaşattı! "seni öldüreceğim" diyerek kanlar içinde bıraktı!

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK KAFAMA VURDU" Müşteki Iryna Melnychuk D. ise saldırıya ilişkin şunları söyledi: "Her tartışmada 'benim ailem diplomat, yakınlarım yunus polisi' diyordu. 'Seni istersem yurt dışına attırırım, çocuğunu yurda veririm' diye tehdit ediyordu. O gece işten dönüp binaya girerken arkamdan zıplayıp 'seni öldüreceğim' diyerek kafama vurdu. Yere düştüm, vurmaya devam etti. Komşular çıkıp ambulans çağırdı. Onun olduğuna eminim, sesinden tanıdım. İlk kez 29 Mayıs'ta uzaklaştırma kararı aldırmıştım, bir hafta boyunca şikayetimi geri çekmem için telefonla aramaya devam etti. Şikayetçiyim."

TANIKLAR OLAYI ANLATTI

Tanık S.C., "Gece geç vakitti, kadın çığlığı duydum. Sesin geldiği yere yöneldim, bayan kan içinde 'yardım edin' diye bağırıyordu, o sırada komşumuz çıktı, polisi ara köpeğe vuruluyor sandım bayanmış dedi, "ne oldu sana" dedim "vurdu" dedi" ifadelerini kullandı.

Tanık M.B. ise "Kadın yerde yatıyordu, çok fazla kan kaybetmişti. Komşular başına toplanmıştı. Kamera görüntülerini izlediğimde yürüyen kişinin sanık olduğunu düşündüm" şeklinde ifade verdi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Müşteki avukatı Havva Nur Yağcı, sanığın o gece yanında olduğunu öne sürdüğü kişinin dinlenmesini talep ederek, "Tutukluluk halinin devamını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Savcı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, mahkeme başkanı da bu talebi kabul etti. Sanığın o gece gittiğini öne sürdüğü kişinin dinlenmesi kararlaştırılarak dava 4 Kasım'a ertelendi.

"O KORKUYLA TEKRAR YÜZ YÜZE GELDİM"

Duruşma sonrası basın mensuplarına konuşan Iryna Melnychuk D., "Uzun zamandır korku içinde yaşıyordum ama içerde olduğu için daha rahattım. Bugün görünce o korkuyla tekrar yüz yüze geldim. Ben bu ülkede adalete inanıyorum ve hak ettiği cezayı alacağını düşünüyorum" dedi.

Avukat Havva Nur Yağcı ise, "Müvekkilim 5 Temmuz gecesi kasten, bilerek ve tasarlanarak öldürülmeye teşebbüs edilmiştir. Sanık zaten tutukluydu, tutukluluğun devamına karar verildi. Biz sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çelişkili beyanlar ortada, deliller net, müvekkilim teşhiste bulunmuştur. En ağır cezayı alması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.