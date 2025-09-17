Doktor Serdar Kıyak ailesinin içinde olduğu aracıyla Kızılırmak’a uçmuştu! Sır kazanın aslı ortaya çıktı: Eşi ve çocuğunu acımadan öldürmüş!

ORTAYA ÇIKAN MESAJ KAN DONDURDU: KAZA DEĞİL CİNAYET!

Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

DOKTOR KIYAK TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.