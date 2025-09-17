  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Doktor Serdar Kıyak ailesinin içinde olduğu aracıyla Kızılırmak’a uçmuştu! Sır kazanın aslı ortaya çıktı: Eşi ve çocuğunu acımadan öldürmüş!

Samsun'da yaşanan feci olayda doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri'ne uçmuştu. Olayda eşi ve 3 yaşındaki oğlu suda boğularak hayatını kaybederken Dr. Kıyak kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. Feci kazayla ilgili ortaya çıkan o detay kan dondurdu.

Olay, 12 Eylül'de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi.

Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu.

ORTAYA ÇIKAN MESAJ KAN DONDURDU: KAZA DEĞİL CİNAYET!

Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

DOKTOR KIYAK TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

