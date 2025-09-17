  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Mardin'de hasta yakını doktora saldırdı

Mardin'de hasta yakını doktora saldırdı

Mardin’in Artuklu ilçesindeki aile hekimi Dr. Baran Şeşen, sıra numarası almayan bir hastanın yakını tarafından darbedildi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu, şahsın ise gözaltına alındı. Tartışmanın, hasta yakınının sonuç göstermek istemesi ve sıra numarası alması gerektiğinin söylenmesi üzerine başladığı öğrenildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Mardin’de hasta yakını doktora saldırdı

Mardin'in Artuklu ilçesinde aile hekimi Dr. Baran Şeşen, sıra numarası almayan hasta yakını tarafından darbedildi. Doktor hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Mardin’de hasta yakını doktora saldırdı

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesindeki Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sonuç göstermek isteyen hasta yakını, sıra numarası almadan aile hekimi Dr. Baran Şeşen ile görüşmek istedi. Aile hekimi, sıra numarası alması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı. Hasta yakını, doktora küfredip, aile sağlığı merkezinden ayrıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA