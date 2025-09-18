Otomobille nehre uçmuşlardı! Doktor babadan çelişkili ifadeler: Görgü tanığı korkunç gerçeği anlattı

ÇELİŞKİLİ İFADELER KAFA KARIŞTIRDI Soruşturmada çelişkili ifadeler veren Serdar Kıyak 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Zanlı Kıyak ifadesinde "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Sonrasında ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi.