6 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda 59 şüphelinin gözaltına alındığını, 34'ünün tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.