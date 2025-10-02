İki ünlü oyuncuya örtülü reklam cezası verildi

ÖZEL bir televizyon kanalında yayınlanan diziyle seyirciyle buluşan Hafsanur Sancaktutan ve pek çok dizi-filmde rol almış bir oyuncu olan Hayal Köseoğlu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun radarına takıldı. Kurul, her iki ünlü ismin de sosyal medya hesaplarında bazı markaları etiketleyerek paylaşmasına rağmen, reklam ya da işbirliği ibaresi eklemediğini belirledi. Ünlü isimlerin örtülü reklam yaptığına hükmeden Kurul, ilgili reklamların durdurulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Köseoğlu'nun yaptığı paylaşımda bir alkollü içecek ürününün markası ve diğer ayırt edici unsurlarının görülecek şekilde şişe görüntülerini kullandığını belirledi. Bu kapsamda söz konusu alkollü içecek markasına dikkatinin çekildiği ve medya hesabında bu nitelikte paylaşımlara sıklıkla yer verildiği, dolayısıyla mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek reklamının örtülü biçimde yapıldığı tespit edildi.