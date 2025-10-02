Son dakika: Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama

Üşümezsoy, son günlerde kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili konuşarak, "Geçen gün bana, 'Hocam deprem bitti diyordunuz, şimdi Silivri'de olacak diyorsunuz' diye sordular. Benim söylediğim çok net: İstanbul'a doğru giden bir fay yok, ama Silivri Çukuru içinde 6.2 büyüklüğünde deprem üretebilecek 10 kilometrelik bir kesim var. Bu, İstanbul'daki riskle aynı şey değil." dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'daki sarsıntılarla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Üşümezsoy, İstanbul için büyük bir deprem riski olmadığını vurgularken, Silivri Çukuru'nda yaklaşık 10 kilometrelik bir fay parçasının kırılmadığını belirtti.

Uzmanın açıklamalarına göre, 23 Nisan'da yaşanan Kumburgaz merkezli 6.2'lik deprem, fayın bir bölümünü kırdı. Ancak Silivri Çukuru'nda kalan parçanın henüz kırılmadığını vurgulayan Üşümezsoy, "Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay kırıldı ama Silivri Çukuru'ndaki parça hâlâ duruyor. Orada 6.2'lik bir potansiyel var. İstanbul'a doğru uzanan fayın kırılmadığını, yani İstanbul için büyük bir depremin söz konusu olmadığını defalarca söyledim. Silivri'deki ayrı, İstanbul'daki ayrı." uyarısında bulundu.

Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde meydana gelen her hareketin dikkatle izlenmesi gerektiğini yineleyerek, yanlış anlamalara karşı; "Deprem bitti demedim, İstanbul için büyük bir risk yok dedim. Ama Silivri Çukuru'nda ayrı bir parça var, o da 6.2 büyüklüğünde bir deprem yapabilir. Bunu başından beri söylüyorum." ifadelerini kullandı.