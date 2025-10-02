Tiktok'taki "Kafein poşetleri" trendine kanmayın! Ölümle bakıştırıyor

"Kafein poşetleri" olarak bilinen bu küçük paketler, demleme zahmetine girmeden hızlı ve gizli bir enerji takviyesi vaat ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle gençler ve bazı sağlık sorunları olan kişiler için bu ürünlerin ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. İşte detaylar...

"Kafein poşetleri", dudağın altına yerleştirildiğinde kafein doğrudan diş etlerinden kana karışıyor. Bu yöntem, sindirim sistemini bypass ettiği için kafeinin etkisi bir fincan kahveye göre çok daha hızlı ortaya çıkıyor.

Kafein, beyindeki uyku hissini tetikleyen adenozin maddesini bloke ederek uyanıklık sağlar. İnsanlar yüzyıllardır kahve, çay ve son yıllarda enerji içeceklerini bu amaçla tüketiyor. Poşetler ise bu süreci daha kolay, eller serbest ve "dökülme riski olmadan" gerçekleştiriyor.