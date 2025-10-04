Sancaktepe ’erken doğum’ skandalında doktorun şok ifadesi ortaya çıktı! Meme kanseri ve meslektaş kurbanı savunması!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne Eylül 2025'te yapılan bir şikayetle patlak veren olayda Sancaktepe'deki özel bir hastanede doğum yapan bazı kadınların, doğumlarının beklenenden haftalar önce gerçekleştiği ve süreçte kendilerine bilgi verilmeden müdahalelerde bulunulduğu ileri sürülmüştü. Şikayet üzerine başlatılan incelemede, 2015 ile 2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani erken dönemde yapıldığı tespit edilmişti. Normalde 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin erken sonlandırıldığı, bu nedenle doğan bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı, bir bölümünde ise kalıcı sağlık sorunları geliştiği ortaya çıkmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

En çarpıcı iddialardan biri ise doğumların hızlandırılması için bazı hastaların muayene sırasında bilgileri dışında vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilaçla müdahale edildiği öne sürüldü. Bu skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda söz konusu özel hastanenin kadın doğum servisi süresiz kapatılırken doğumlara müdahale ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli doktor P.Ç., adli makamlarca "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

"KADIN DOĞUM BÖLÜMÜNDE EN FAZLA DOĞUMU BEN YAPTIRDIM"

Kritik soruşturma tüm hızıyla devam ederken, şüpheli doktorun ifadesine ulaşıldı.. Şüpheli P.Ç. savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da özel bir hastanede görev yaptığını belirterek "Bu hastanede 2015 yılından beri kadın doğum uzmanı olarak görev yaparım. 19 Eylül 2025 tarihinde bu hastanenin kadın doğum bölümünün idari soruşturma kapsamında kapatıldığını öğrendim. Bu sebeple hastane tarafından Kadın Doğum Uzmanlarının işe gelmemesinin tarafıma söylenmesi üzerine işe gitmedim. Sadece Kadın Doğum Bölümünde ben ve Dr. S.Ç. fazla doğumlar yaptırdık. İkimiz yoğun çalışmaktayız, bugüne kadar mesleğim ile ilgili hakkımda herhangi bir idari soruşturma olmadı" dedi.

"İKİ YILDIR MEME KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORUM"

İki senedir meme kanseri hastalığıyla mücadele ettiğini dile getiren şüpheli doktor "Bana her ay hastane tarafından düzenli bir şekilde maaş ödemesi yapılır. Her ay aldığım maaş değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sebebi de aylık baktığım hasta sayısına göre yüzdelik alıyorum. Benim günlük baktığım hasta randevularım hep doludur. Her zaman hasta sayımda aşım gerçekleşir. Ben son iki senedir meme kanseri rahatsızlığım sebebi ile hastanede nöbet tutmamaktayım" ifadelerini kullandı.

HEM ÖZEL HEM DEVLETTEN GELEN HASTALARA BAKMIŞ

İfadesinin devamında şüpheli P.Ç., "Ancak 2015 - 2023 yılları arasında düzenli olarak her hafta Çarşamba günleri nöbet tutmaktaydım. Nöbetim süresince hem kendi hastalarıma hem de devlet hastanesinden acil gelen hastalara bakarak görevimi icra ettim. Hastanede 15 Ağustos 2025 tarihinde A.K. isimli hastanın şeker hastalığı sebebiyle 35. haftada sezaryen doğumunu yaptırdım. Ancak çocuğun gelişimi 37,5 - 38 haftalık idi. Ben bu doğumu gerçekleştirdikten sonra bebeğin rutin kontrollerini yaptıktan sonra herhangi bir aksi durum tespit etmediğim için çocuk doktoruna teslim ettim" dedi.

MESLEKTAŞINI SUÇLADI

"Daha sonrasında Çocuk Doktoru S.U.'nun benim hakkımda negatif yönde algı yaratması sonucunda bu ihbarlar gündeme gelmiştir. Söz konusu Cytotec isimli ilaç doğum sırasında öncesi ya da sonrasında gerekli hallerde kadım uzmanları tarafından kullanılmaktadır. Ben söz konusu ihbarlarda bulunduğu gibi erken doğum yapılması için bu ilacı gebelere vermedim. A.K. isimli ebenin görmüş olduğu Cytotec isimli ilaç gerekli görülerek gerçek dozda gebeye verilmiş olabilir. Ben herhangi bir gebeme kasıtlı olarak bu ilacı verip erken doğum yaptırmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi.