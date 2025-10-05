Balıkesir’de öğrenci servisi kaza yaptı

BALIKESİR'İN Gönen ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.R.U. ve yanındaki yolcu H.Y. hayatını kaybetti, servisteki 7 öğrenci ise yaralandı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

KAZA, Gönen ilçesinde meydana geldi. A.R.U. yönetimindeki otomobil ile Hüseyin K. (59) yönetimindeki öğrencilerin taşındığı servis minibüsü, kavşakta

çarpıştı. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu H.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan servis minibüsteki Y.S. (15), D.C. (14), Ş.S. (15), D.A. (13), N.A. (15), O.C.S. (14) ve H.Y.S. (15) isimli 7 öğrenci ise hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yara almadan kurtulan servis şoförü Hüseyin K.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.