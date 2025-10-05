İzmir’de yaşanan bebek vahşetinde 6 kişiye tutuklama

İZMİR Tire'de Sarılar köyünde akli dengesi yerinde olmayan Hatice D.'nin evlilik dışı dünyaya getirdiği ve köy köprüsünün altına gömdüğü iddia edilen bebek olayında canavar ruhlu anne Hatice D. (34) ile birlikte annesi Firdevs D, babası Nasuh D. ağabeyleri İsmail ve Ramazan D ve aile dışından olduğu öğrenilen bir kişi daha cezaevine gönderildi. Jandarmanın, özel eğitimli hassas burunlu köpekleriyle günlerdir aranan bebeğin cesedi ise henüz bulunamadı. Hatice D'nin, 26 Eylül Cuma günü doğum yaptığı öne sürüldü. Hatice D ve ailesi 4 gün sonra Salı pazarındaki tezgahlarında polis tarafından gözaltına alınmıştı. Öte yandan Hatice D, 28 Mayıs 2020'de de bir çocuk doğurduğu ve onun da öldüğü belirtildi.