Onur Tuna’dan karakter analizi

İLK bölümüyle ekranlara gelen "Aynadaki Yabancı"da, hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki "yabancı"yla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Dizinin başrol oyuncularından Onur Tuna projeye ve canlandırdığı karaktere dair soruları yanıtladı. Tuna, "Aslında Emirhan'la çok tanıdık taraflarımız yok. Ama oynadığım karakterlerde genelde durum içerisinde 'O olsam nasıl davranırdım' diye düşünürüm. Ana akımda bu derece kötüye evrilen bir adamı oynamamıştım. Bence insanlar kendi ilişkilerinde küçücük bile olsa manipülasyona uğrayıp farkında olmaması önemli yoksa manipüle edilmemiş olur" dedi.