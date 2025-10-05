Siber dolandırıcılık operasyonunda 12 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyonlarda 900 milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları belirlendi. Şüphelilerin, 'HGS borcunuz var', 'Teslim alınmamış kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS'ler gönderip, vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi.