Geçmişimiz yeniden canlandı: Tavşanlı'da 4 bin yıllık nohut, Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık ekmek kalıntıları bulundu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Kütahya Tavşanlı Höyük'te gerçekleştirilen kazılarda 4 bin yıllık nohut kalıntıları ile Konya Çatalhöyük, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe'de 8 bin 600 yıllık ekmek örnekleri gün yüzüne çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı kazı sezonunda Tavşanlı Höyük'te leblebinin ham maddesi olan nohut kalıntılarına ulaşıldı. Tunç Çağı'nın ortalarına tarihlendirilen bu örnekler; buğday taneleri, pişmiş toprak kaplar ve gümüş bir saç halkasıyla birlikte bulundu. Tavşanlı Höyük ekip üyesi Dr. Doğa Karakaya tarafından yapılan mikroskobik incelemelerde, bu kalıntıların Anadolu'nun erken dönem tarım kültürüne ait olduğu belirlendi. Ayrıca aynı höyükte 2022 yılında bulunan 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları üzerinde yapılan analizlerde, bunların bölgede doğal olarak yetişen çalı fındığı (Corylus) türüne ait olduğu tespit edildi.