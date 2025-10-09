Akaryakıtta başlayıp mezarda bitmişti! Kızına çarpan sürücüyü tek yumrukla öldüren Nurettin Y. için istenen ceza belli oldu

İstanbul Büyükçekmece Beykent Metrobüs durağı yanında bulunan akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz yıl 10 Şubat günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Nurettin Y. ve kızı Şevval Y. kendi araçlarına binmek üzere ayakta beklerken Recep A.'ın kullandığı park halindeki araç geri geri geldi ve baba kız iki araç arasında kaldı. Bu duruma öfkelenen Nurettin Y. kendilerine çarpan aracın sağ kapısını açıp içerideki Numan Kol ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kavgaya Nurettin Y.'nin arkadaşı Hasan Y. de dahil oldu. O sırada 60 yaşındaki Numan Kol aldığı yumruklar ile yere yığıldı.

"KIZIMI EZDİĞİ İÇİN TELAŞ YAPTIM"

Şüpheli Hasan Y. savunmasında: "Ben görüntüleri kesinlikle kabul etmiyorum, maktule kesinlikle yumruk atmadım. Kafasını yere vurmadım. Ben tarafları ayırmaya gittim. Koşarak gitmedim. Ayırma esnasında maktul ile birlikte ayağım yere takılıp düştük . Ben sadece olayları ayırmaya çalışıyordum. Maktule kesinlikle vurmadım. Görüntü inceleme tutanağını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Şüpheli Nureddin Y. ise savunmasında: "Kızımı iş yerinden almaya gitmiştim, iş çıkışı ATM'ye uğradık geri gelirken o sırada bir arkadaşımız geldi iki aracın arasında hasbihal ediyorduk. O sıra kızım bağırdı araç geri geliyordu, sağ taraftan arabanın camına vurdum, baktım durmuyor 2-3 defa daha vurdum, kapısını açıyordum, bir münakaşa yaşadık, neden arabama vuruyorsun diye hareket yapınca ben de tekme attım, sonra birbirimize yumruk atmaya çalıştık ancak isabetli vuramadık, araçtan çıktı üzerime çullandı o sırada düştüm, o da üzerime düştü, sonra etraftaki insanlar bizi ayırdılar. Biz ayrıldıktan sonra bir süre sonra adamın bayıldığını duydum, yanına gittim, şahsı tanımıyordum önceden de görmemiştim. Ona doğru gittim baktım yerde olduğunu gördüm, baktığımda morarma vardı, ambulansı çağırmaları için çağrıda bulundum, ilk yardım eğitimi aldığım için yardımcı olmaya çalıştım. Kalbi durmuştu kalp masajı, suni teneffüs yaptım, ambulans geldi sedyeye koydular, içine girdi sonra bekledim ve polisler gelip beni aldılar, olay nedeniyle hem pişmanım hem üzgünüm. Kavga etme gibi bir niyetim yoktu, kızımı ezdiği için telaşla öyle davrandım. suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.