MEB duyurdu: 13 Ekim’de tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirledi.





Bu kapsamda, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla 13 Ekim'de tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları yapılacak.



Bakanlık tarafından okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve aile katılımıyla güçlendirilmesi hedefiyle "Afet ve Acil Durum Kartı" hazırlandı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını içeren ve öğrencilerde afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan kartta, "ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler" gibi başlıklarda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.



"AFETLERE KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİLGİ, HAZIRLIK VE DAYANIŞMADIR"



Bakan Tekin, Afetler ve Dayanıklılık Ayı kapsamında öğrencilere ve velilere seslendiği mesajında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.