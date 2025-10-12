’Yarısı Bizden’ ile 250 hak sahibi konutlarına kavuştu! Bakan Kurum: Üsküdar’da Özevim Sitesi yeniden doğdu

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Üsküdar'da bulunan Özevim Sitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden inşa edildi.

"TOKİ YAPARSA, BÖYLE YAPAR"

250 hak sahibine daha yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evler kazandırıldı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ yaparsa, böyle yapar" mesajını verdi.

YUVALARIMIZA TEKRAR GELDİK

Hak sahiplerinden Ramazan Kartal, konutun çevre dostu özelliklerine değinerek, şu sözleri kullandı: Bir kenara oturup ağlayanı da var, eliyle binanın sağına soluna dokunup o duygusal anı yaşayanı da var. Bizler yuvalarımıza tekrar geldik.

Asansör yoktu ama şu anda asansör var. Yangın merdivenimiz yoktu, şimdi bir yangın merdiveni var. Otoparkımız yoktu, şu anda dışarıda araç yok. Araçlarımız, yerin altında 2 katlı otoparkımız var.

Biz bedava yeşil enerjiyi kazandık. Güneş enerji panellerimiz var. Gri su atığımız var. Musluktan akan su boşa gitmiyor.

ÇOK MEMNUNUZ

Bir diğer hak sahibi Yalçın Özer ise, yuvalarından duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi: Önceki halini düşünüyoruz, tabii bir de şimdiki halini görüp yaşayınca; iki durumu da kıyaslayınca binalarımızın sağlamlığı, her açıdan çok memnunuz. Biz iyi bir örnek olduk bu noktada; bütün komşularımıza gelecek olan misafirlerimize, iftiharla evlerimizi göstererek, 'İşte TOKİ yaparsa, böyle yapar' diyeceğiz.

YARISINI DEVLET ÖDÜYOR

Hak sahibi Nurten Özer ise "Ne ödüyorsan, yarısını devlet ödüyor zaten. Buna insan nasıl olumsuz bakar? Yani babamdan, yakınımdan; desem ki 'ben bir ev yapıyorum, yarısını sen verir misin?'; mümkün değil. Eğer kendilerini düşünüyorlarsa, ailelerini seviyorlarsa; bu işe kesinlikle girmeleri lazım. " diye konuştu.