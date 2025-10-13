“Elmaslar” filmi yıldızlarla kutlandı

DÜNYACA ünlü yönetmen Ferzan Özpetek yeni filmi "Elmaslar" ile seyirciyi bir kez daha büyülemeyi başardı. Geçtiğimiz çarşamba akşamı İstinyepark'ta gerçekleştirilen galayla seyirci karşısına çıkan "Elmaslar"ın başarısı, Perşembe akşamı İstinyePark'taki özel bir davetle taçlandırıldı. Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in de katılımıyla gerçekleşen davetin ev sahipliğini Clove'un sahibi Yaprak Baltacı ile Başak Soykan yaptı.

KATILIM YOĞUNDU

Büyülü bir atmosfer ve titizlikle hazırlanan konseptle misafirlerini ağırlayan Clove'deki geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok seçkin isim konuk oldu. Geceye katılanlar arasında; Zerrin Tekindor, Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Hazal Kaya, Gökçe Bahadır, Emir Ersoy, Saadet Işıl Aksoy, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Bensu Soral, Hakan Baş, İbrahim Selim, İlker Kaleli, Sıla, Sümeyye Aydoğan, Suzan Sabancı, Derin Mermerci, Dilek Hanif, Ece Sükan, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente vardı. Özpetek'in "Elmaslar"ı için organize edilen gece, Clove'un ortağı Michelin yıldızlı Şef Emre Şen tarafından hazırlanan eşsiz lezzetlerle tatlandı.