Emine Erdoğan: ‘Mersin balığını korumak ekosistemi korumaktır’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumaya yönelik projeye imza atan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini tebrik etti. Yaptığı paylaşımda Mersin balığına ilişkin videoya da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Rize'nin derin sularında yeniden umut yeşeriyor, doğanın mirası, ne mutlu ki insan emeğiyle yeniden güvence altına alınıyor. 250 milyon yıllık geçmişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumak için örnek bir projeye imza atan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın en değerli su hazinelerinden birini gelecek nesillere aktarma gayreti, Türkiye'nin çevre ve biyolojik çeşitlilik alanındaki kararlılığının da bir göstergesidir. Bir türü korumak, aslında ekosistemi, kültürü ve geleceği korumaktır."