Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak yaptığı açıklamada, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/ kredi başvurusunda bulunabilecek.