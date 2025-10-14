Ünlü çift 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı!

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ile iş dünyasının ve sivil toplumun önde gelen isimlerinden olan, Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili, sanatçı Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Sabancı ve Doğan, yaptıkları açıklamada 2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasını hatırlatarak "Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık" dedi. Açıklamada, bir süredir gündeme getirilen "5 milyar dolarlık tazminat talebi" iddiası da reddedilirken, "Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı..." denildi.