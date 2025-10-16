Bu nasıl baba? 5 yaşındaki çocuğunu defalarca tekmeledi

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde C.E., 5 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir markete gitti. Kısa bir süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen çocuk, babasının sırtına vurdu.

Buna öfkelenen C.E., oğluna tekme attı. Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları engel oldu. Baba C.E., oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.