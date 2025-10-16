Kan donduran işkence: Böcek yedirip, dişlerini kırdılar

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR'

Kurt, "Duruşmalar yıllardır devam ediyor. 14'üncü celseye gelindi ve Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Özellikle 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Benim taleplerim yaşadığım olaya ilişkin intikam amaçlı değil, bu kişilerin hak ettikleri cezayı alması ve benzer olayların başkalarının başına gelmemesi" dedi.

'ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM'

Sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen Kurt, "Annemin yaşadığı acıyı ve bunun getirdiği yıkımı bizzat gördüm, bu davanın ibret olması ve hiçbir annenin evladının böyle bir şey yaşamamasını istiyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin adaletine güveniyorum. İnşallah taleplerimiz kabul edilir ve bir daha hiçbir aile böyle bir acı yaşamaz" diye konuştu. Beyanların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.