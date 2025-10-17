Valilik duyurdu: İstanbul’da bazı yollar 19 ve 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak!

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova programlarının sorunsuz gerçekleşmesi için geniş çaplı bir trafik düzenlemesi kararı alındı. Özellikle Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresi, iki gün boyunca belirli saatlerde ulaşıma kapalı olacak.

NE ZAMAN KAPANACAK?

Trafik kısıtlamaları, 19 Ekim 2025 Pazar günü (Prova) ve 29 Ekim 2025 Çarşamba günü (Tören) olmak üzere iki ayrı tarihte uygulanacak. Kapanış Saati: Her iki günde de saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar geçerli olacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK ANA ARTERLER (VATAN CADDESİ ODAKLI)

Törenlerin merkezi olan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), çift yönlü olarak tamamen kapatılacak. Bununla birlikte, ana caddeye çıkan tüm bağlantı yolları da araç trafiğine izin vermeyecek.Kapanacak Önemli Noktalar:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi): Gidiş ve geliş yönleri. Ana Girişler: D100 Kuzey ve Güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri. Bağlantı Caddeleri: 10. Yıl, Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri. Diğer Girişler: Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu Güney İstikameti girişleri. Tüm Bağlantılar: Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi katılım noktaları.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR (MAĞDUR OLMAMAK İÇİN BUNLARI KULLANIN)

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve ulaşımda aksama olmaması için Valilik, alternatif güzergahları da belirledi. İki kritik günde trafiğe kapalı olan bölgeleri aşmak için şu yolları kullanabilirsiniz: Turgut Özal Millet Caddesi Fevzipaşa Caddesi Atatürk Bulvarı D100 Karayolu O-3 Hal Yolu Vatandaşların özellikle 19 Ekim Pazar günü ve 29 Ekim Çarşamba günü yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları önemle tavsiye ediliyor.