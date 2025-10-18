DEAŞ’a nokta operasyon: 5 örgüt üyesi tutuklandı

MUŞ'TA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne fon sağlama suçundan yürütülen çalışmalar kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 fişek, 98 adet silah mermisi, toplatma kararı bulunan 15 kitap, 6 adet broşür ve örgütsel doküman, 2 adet bilgisayar kasası ile 5 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, örgütsel faaliyetlerin tespitine yönelik incelemeye alındı.