Denize düşen engelli vatandaşlardan 1’i öldü

İstanbul Kadıköy sahilindeki iskele yanında 4 engelli vatandaş denize düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı. Olay, Kadıköy rıhtımda, Adalar İskelesi'nin yanında meydana geldi. İddiaya göre 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi. O esnada gruptan biri denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atladı. Denize düşen kişilerden biri hayatını kaybetti. Diğer üç kişi ise yapılan müdahaleler sonucu sağ olarak kurtarıldı. Denize düşenleri sahil güvenlik ekipleri denizden çıkardı.