  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Denize düşen engelli vatandaşlardan 1’i öldü

Denize düşen engelli vatandaşlardan 1’i öldü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Denize düşen engelli vatandaşlardan 1’i öldü

İstanbul Kadıköy sahilindeki iskele yanında 4 engelli vatandaş denize düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı. Olay, Kadıköy rıhtımda, Adalar İskelesi'nin yanında meydana geldi. İddiaya göre 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi. O esnada gruptan biri denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atladı. Denize düşen kişilerden biri hayatını kaybetti. Diğer üç kişi ise yapılan müdahaleler sonucu sağ olarak kurtarıldı. Denize düşenleri sahil güvenlik ekipleri denizden çıkardı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA