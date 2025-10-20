Namık Kemal Yiğittürk'ten acı haber! Kurtlar Vadisi’nin ‘Baba Memduh’u hayatını kaybetti

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baba Memduh' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ten acı haber geldi. 80 yaşındaki Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem dönem Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baba Memduh' karakterine hayat vermişti Namık Kemal Yiğittürk'ten acı haber geldi.

80 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Namık Kemal Yiğittürk, bugün 80 yaşında hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ses sanatçısı Onur Akay acı haberi, "Kurtlar Vadisi'nin Baba Memduh'u, Sıla dizisinin Firuz Ağa'sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyorum" sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

