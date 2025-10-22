Eskişehir'de dede vahşeti! Kızı ve torununu öldürmüştü: Eşinin ifadesiyle duruşma salonu buz kesti: Sanık eşini 3 ay evden çıkarmamış

Duruşmada ifade veren sanığın eşi Hatice Keskin ise Adana'da eşinden uzun süre şiddet gördüğünü ve bu nedenle kaçarak Eskişehir'deki kızının evine geldiğini belirterek, "Eşim olan sanığın eziyetine dayanamadım. 13 senedir kızımla görüşemedim. 14 yaşındaki oğlum evden ayrıldı. Sanık, çocuklarımla beni görüştürmedi. 3 ay yatak odamdan çıkarmadı. Bu sebeple Adana'da yaşayan kız kardeşimin yanına gittim. Buraya kızım ve oğlum geldi, beni yanlarına almak istediklerini söylediler. Kızım Merve, eşinin kendisiyle boşanacağını söyledi. 'Anne, benimle gel. Bana yoldaş olursun, hem de çocuğuma bakarsın' dedi. Merve'yle Eskişehir'e geldim" dedi.