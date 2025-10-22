  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İstanbul'da metroda panik anlar! Yolcu şoke oldu: Elinde tüfekle video çeken şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da metroda panik anlar! Yolcu şoke oldu: Elinde tüfekle video çeken şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da milyonlarca insanın kullandığı metroda yolcular hayatının şokunu yaşadı.Elinde bir 'silah'la dolaşan genç, silahı yolculara doğrulttu, o anları ise kaydetti. 17 yaşındaki A.B.Ö., polis tarafından Ümraniye’de gözaltına alındı. İncelemelerde tüfeğin oyuncak olduğu belirlendi.

İstnabul'da metroda elinde tüfekle video çeken A.B.Ö (17), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.B.Ö.'nün elindeki tüfeğin 'oyuncak' olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Olay, Kadıköy Metro İstasyonu'nda yaşandı. Elindeki tüfekle metroya binen bir kişi aynı zamanda olay anını kamerayla kaydetti. Çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde A.B.Ö. olduğu öğrenilen şüphelinin elindeki tüfeği yolculara doğrultarak video çektiği tespit edildi.

Şüpheli A.B.Ö polis ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı.

