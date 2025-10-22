Zonguldak'ta Hasret'in su kuyusunda cesedi bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: Katil 5 kişiyi daha öldürmüş! Aydın'da yakalandı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi'nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı'nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya'da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı'nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.