Bakan Göktaş, Rojin Kabaiş’in babasıyla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rojin Kabaiş evladımızın vefatı hepimizi derinden yaraladı. Bugün, Rojin'in ilk günden beri daima yanında olduğumuz babası Nizamettin Bey ile bakanlığımızda bir araya gelerek acılarını paylaştık, sürece dair hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı ifade ettik.

Soruşturma, tüm deliller ve raporlar titizlikle incelenerek, yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütülmektedir. Rojin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.