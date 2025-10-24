Mutluluğa uçtu! Türkiye'nin sahip çıktığı Mubina sağlığına kavuştu!

'ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'

İstanbul'da Türk hekimlerin gerçekleştirdiği koklear implant ameliyatı sonrası 8 yaşında ilk kez duymaya başlayan Mubina, rehabilitasyon sürecini de çocuk evinde tamamladı. Anneannesi ve dayısının talebi üzerine küçük kız geçtiğimiz günlerde ülkesine uçtu. Mubina'yı mutlaka görmeye gideceğini söyleyen Bayram Yeter, "Ondan ayrılmak çok zor" derken Tuğçe Kandemir de, "En büyük hayalim onu müzik dinlerken, dans ederken görmekti. Onu çok özleyeceğim" diye konuştu.