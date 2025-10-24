Mutluluğa uçtu! Türkiye'nin sahip çıktığı Mubina sağlığına kavuştu!

İşitme kaybıyla doğduğu için babası tarafından terk edilen Özbek Mubina'nın annesi de 3 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybetti.
Marmaris'te yolu önce taksici Bayram Yeter ardından da Tuğçe Kandemir ile kesişen küçük Mübina, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın girişimleri sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat edilmişti.
Öksüz kalan küçük kız, teyzesi tarafından Türkiye'ye getirildi. Bu süreçte önce taksici Bayram Yeter daha sonra da dönemin AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir'in desteğiyle hayata tutunan küçük kız, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın girişimleriyle ameliyat oldu.
'ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'
İstanbul'da Türk hekimlerin gerçekleştirdiği koklear implant ameliyatı sonrası 8 yaşında ilk kez duymaya başlayan Mubina, rehabilitasyon sürecini de çocuk evinde tamamladı. Anneannesi ve dayısının talebi üzerine küçük kız geçtiğimiz günlerde ülkesine uçtu. Mubina'yı mutlaka görmeye gideceğini söyleyen Bayram Yeter, "Ondan ayrılmak çok zor" derken Tuğçe Kandemir de, "En büyük hayalim onu müzik dinlerken, dans ederken görmekti. Onu çok özleyeceğim" diye konuştu.
MÜBİNA BANA KIZIMIN EMANETİ
Küçük kızın anneannesi Amangül Khoşimbetova, torunuma kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Khoşimbetova, "O bana kızımın emaneti. Türk yetkililerden Allah razı olsun ama onu çocuk evinde bırakamazdık. O yüzden artık bizimle yaşayacak" dedi.