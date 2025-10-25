Sarı kodlu uyarı yapılmıştı! Sağanak İstanbul'u felç etti: Vatan Caddesi'nde yol çöktü, araçlar su altında kaldı!

Fatih'te, kentin en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde sağanak yağışın etkisiyle büyük bir tehlike yaşandı. Gece saat 05.30 sıralarında bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu.O anlarda seyir halinde olan 62 yaşındaki A.Y. yönetimindeki taksi, şoförün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası ters dönen taksinin yaralı sürücüsü, olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.





BAYRAMPAŞA'DA ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI

Şiddetli yağışın bir diğer adresi ise Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi oldu. Sağanak sonrası cadde ve sokaklar hızla suyla dolarken, park halindeki çok sayıda araç su birikintilerinin içinde kalarak hasar gördü.Sel sularıyla dolan cadde, havadan yapılan görüntülerle felaketin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

METEOROLOJİ UYARISI SÜRÜYOR: DİKKATLİ OLUN!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yayımladığı sarı kodlu uyarı devam ediyor. Yetkililer, bugün de sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları bir kez daha son derece dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.