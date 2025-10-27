İstanbul'da kırmızı alarm! AKOM vatandaşları uyardı: İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak başladı

İstanbul'da hava durumu hızla değişiyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, fırtına, gök gürültülü sağanak yağış ve en önemlisi dolu riski için alarm verdi. Yağışlar, beraberinde ciddi olumsuzlukları getirebilir. İşte İstanbul'a dolu yağışı uyarısı!
Meteoroloji ve AKOM'un sosyal medya ve resmi kanallar üzerinden yaptığı uyarıya göre, olumsuz hava koşulları, bugün (27 Ekim Pazartesi) öğleden sonra saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.
Yağışlı havanın etkisini salı akşamına kadar sürdürmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA DOLU YAĞACAK MI?
Bugün 25 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemin etkisiyle aniden 15 ila 17 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Bu sert sıcaklık düşüşü ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış yapısı nedeniyle, yerel dolu olayları görülebileceği noktasında vatandaşlar uyarılıyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre İstanbul'da hava parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Beşiktaş'ta şiddetli rüzgar sonrası kırılan ağaç, park halindeki cipin üstüne devrildi. Cipin ön camında hasar meydana geldi. Ağaç itfaiye tarafından elektrik testere ile kesildikten sonra yol trafiğe açıldı. Öte yandan Şişli'de ise aynı şekilde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği, park halinde iki aracın üstüne devrilerek hasar verdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rüzgar nedeniyle cadde üzerindeki bir ağaç kırılarak park halindeki cipin üstüne devrildi. Olayda cip hasar alırken devrilen ağaç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testereyle kesildi. Cipin ön camında hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin ağaçları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.
ELEKTRİK DİREĞİ 2 ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
Şişli Fulya Mahallesi'nde ise aynı saatlerde yine rüzgar nedeniyle cadde üzerinde elektrik direği devrildi. Direğin üstüne düştüğü 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından direk kaldırıldı. Yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlatıldı.
SARIYER'DE AĞAÇ CİPİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
Sarıyer Bahçeköy Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki cipin üzerine devrildi. Cipin ön camında hasar oluştu.