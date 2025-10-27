İstanbul'da kırmızı alarm! AKOM vatandaşları uyardı: İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak başladı

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre İstanbul'da hava parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.