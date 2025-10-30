İstanbul'da hayata geçirildi! 'Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti'nde hedef tüm suç örgütleri

İstanbul'da hayata geçirilen "Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti" İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından koordine edilecek. Gürlek'in başkanlığını yapacağı Yargı Koordinasyon Kurulu, İstanbul genelinde yürütülen tüm organize suç soruşturmalarında operasyon kararlarının alınacağı tek karar mercii olacak. Kurulun üyeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcisi Başsavcı Vekili Can Tuncay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez'den oluşuyor.
HEDEF, TÜM SUÇ ÖRGÜTLERİ
Her ay düzenli olarak toplanacak kurul, organize suç soruşturmalarını adli, operasyonel ve istihbari boyutlarıyla birlikte yürütecek. Savcılık kaynaklarına göre hedef, "İstanbul'daki tüm organize suç örgütlerini tamamen yok edip bitirmek".
Yeni sistemle birlikte İstanbul'un batı hattında; Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece bölgelerinde faaliyet gösteren Yolyemezler, Daltonlar, Barış Boyun-Casperlar gibi silah suç çetelerinin dosyaları artık doğrudan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinasyonuna bağlandı.
Akın Gürlek'in geliştirdiği yeni modelde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul'un batı hattından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise İstanbul'un doğu hattından sorumlu olacak. Her iki başsavcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyon merkezi üzerinden veri, delil ve istihbarat akışını tek havuzda toplayacak.
VERİLER TEK HAVUZDA
Sistem, MİT, Emniyet ve Jandarma istihbarat birimleriyle entegre çalışacak ve yargı, güvenlik ve istihbarat zinciri ilk kez aynı masa etrafında birleşecek. Bu kapsamda, hem Bakırköy hem de İstanbul Anadolu cumhuriyet başsavcılıklarındaki değişimler sonrası başsavcı vekili ve savcı bazında nitelikli işbölümü değişiklikleri yapıldı. Her iki adliyede de; örgütlü suç, yasadışı bahis, mali suç ve dijital delil analizine odaklı dosyalar, alan uzmanlığına göre belirlenen yeni savcılar arasında operasyonel uzmanlık temelli şekilde paylaştırıldı.
Yeni konsept, İstanbul yargısında ilk kez savcılık, Emniyet ve güvenlik birimlerini tek masa etrafında buluşturuyor. MİT, MASAK, Emniyet ve Jandarma'dan gelen tüm veriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çatısı altında oluşturulan "tek veri havuzu"nda toplanacak. Bu havuz, Bakırköy ve Anadolu cumhuriyet başsavcılıklarıyla eşgüdümlü olarak yönetilecek. Böylece istihbarat, teknik takip, mali izleme ve adli soruşturma süreçleri aynı zincirin halkaları gibi işleyecek.
(İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay)
İLK TOPLANTI YAPILDI
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay koordinesinde, başsavcılar ve emniyet kurmaylarının yer aldığı ilk kez geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, organize suç örgütlerinin şehir genelindeki eylem biçimleri, finansal hatları, dijital ağ yapıları ve istihbarat bağlantıları masaya yatırıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez (solda), İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (ortada) ve Bakırköy Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman (sağda), vatandaşın huzurunu temin etmek için mücadele ettiklerini kaydetti.