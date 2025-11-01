Emirgan’da çifte ölüm! Polisi arayıp 'Kızım evde baygın yatıyor' dedi! Camdan bakınca korkunç manzarayla karşılaştı

Sarıyer Emirhan 1. sokakta sabah 11:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Polisi arayan bir kadın 'kızıma ulaşamıyorum evine geldim pencereden baktım. Kendisi yerde baygın yatıyor yardım edin' dedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler içeri girdiklerinde bir kadın bir erkeğin başlarından vurulmuş şekilde yerde yattıklarını belirledi.

İkisinin de hayatını kaybettiği öğrenilirken olay yerinde 3 kovan bulundu. Şahıslardan Aydan Vural'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenilirken Gökhan Meral'in ise 5 suç kaydının olduğu öne sürüldü. Gökhan Meral'in vücudunun altından olayda kullandığı değerlendirilen silah ele geçirildi.