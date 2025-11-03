Nakil bekleyen lösemili Efe’den bağış çağrısı

Manisa'da geçen ay lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Efe Leo Çıraklar için uygun donör arayışı sürüyor. Ankara'daki LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören Efe'ye ilik nakli yapılmasına karar verilirken, ailesi hem oğullarına hem de benzer durumdaki çocuklara umut olmak amacıyla sosyal medyada bağış kampanyası başlattı. Kısa sürede 10 bin takipçiye ulaşan hesapta, Efe'nin "Kan vererek kahramanlarım olursunuz" çağrısı geniş yankı buldu. Kampanyaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Galatasaraylı futbolcular ve birçok ünlü isim de destek verdi. Anne Gizem Çıraklar, "Efe Leo'nun genetik ikizini arıyoruz" diyerek 18-35 yaş arası herkesi donör olmaya çağırırken, küçük Efe ise hastanede çektiği videolarla diğer çocuklara moral veriyor.