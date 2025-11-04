Fal, büyü, medyumluk ne ararsan var! 'Şantaj' yöntemiyle dolandırdılar: 62 kişi gözaltına alıntı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; internet ve sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur eden organize bir şebekeye operasyon düzenledi. Sosyal medya platformlarındaki hesaplar üzerinden ve özel olarak hazırladıkları bazı internet siteleri üzerinden "Fal, büyü, medyumluk" ilanları verdikleri belirlendi.

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR ETTİLER Bu yöntemlerle kendileri ile iletişime geçen vatandaşların dini duygularını istismar eden şebeke üyeleri, oluşturdukları özel yazılımlı sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla mağdurlardan para istedi ve şantaj yaparak paralarını aldı.