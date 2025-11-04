Fal, büyü, medyumluk ne ararsan var! 'Şantaj' yöntemiyle dolandırdılar: 62 kişi gözaltına alıntı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; internet ve sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur eden organize bir şebekeye operasyon düzenledi.
Sosyal medya platformlarındaki hesaplar üzerinden ve özel olarak hazırladıkları bazı internet siteleri üzerinden "Fal, büyü, medyumluk" ilanları verdikleri belirlendi.
DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR ETTİLER
Bu yöntemlerle kendileri ile iletişime geçen vatandaşların dini duygularını istismar eden şebeke üyeleri, oluşturdukları özel yazılımlı sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla mağdurlardan para istedi ve şantaj yaparak paralarını aldı.
GİZLİ BİLGİLERİ TOPLAYIP ŞANTAJ YAPTILAR
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; şebeke üyeleri kendilerini medyum olarak tanıttı. Medyumluk, fal ve büyü adı altında insanları dolandırılan şebeke üyeleri edindikleri özel hayata ilişkin gizli bilgileri koz olarak kullandı ve mağdurları tehdit ederek paralarını aldı. Mağdurlara edindikleri gizli bilgileri ailelerine ve yakınlarına anlatma veya sosyal medya üzerinden paylaşarak ifşa etme adı altında şantajı yapan şebeke üyeleri yüzlerce insanı mağdur etti.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı. İstanbul merkezli toplam 29 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 62 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; iki POS Cihazı, 62 cep telefonu, 73 sim kart, iki SD kart, üç dizüstü bilgisayar, dört bilgisayar, çok sayıda dökümana, görsel ve materyal ele geçirildi.