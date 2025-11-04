  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Milli uydu ‘FERGANİ FGN-100-D2’ uzayda

Tamamen milli imkanlarla geliştirilen aynı zamanda Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan FERGANİ FGN-100-D2, uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu, 2 Kasım sabahı Türkiye saatiyle (TSİ) 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Böylece, Fergani Uzay'ın 'Konumlandırma Takım Uydu Projesi"nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu. Fergani Uzay, bu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te başarıyla gerçekleştirdi.

