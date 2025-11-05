2026 uzun tatillerin yılı olacak! 46 gün izin yapmak mümkün: İşte resmi tatil takvimi...

2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Yeni yılda çalışanlar, 14 günlük yıllık izinlerini resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirerek toplam 46 güne kadar tatil yapabilecek.

ÇALIŞANLARI SEVİNDİREN TAKVİM!

Tatillerin ardı ardına denk geldiği 2026 yılı, özellikle çalışanlar ve turizm sektörü açısından oldukça avantajlı bir yıl olacak. Ancak uzun tatil dönemlerinin, bazı iş kollarında iş bitirme takvimlerini zorlayabileceği de değerlendiriliyor.