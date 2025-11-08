Kastamonu Bozkurt’ta Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'dan hala haber yok! Baba Bayram Helvacı: Birisi alıp götürdü

"KADINI KÖYDEN BİR ARAÇ ALDI…"

Köyde yaşayan Ayşe Sarıoğlan ise "Ben kendi kendime söyleniyordum, çocukla buraya neden mantar toplamaya gelmiş diye kadına kızıyordum. Nereli olduğunu bilmiyordum. Bizler, kadının kaybolduğu gece imama misafirliğe gitmiştik. Sohbet esnasında konuşuldu. 'Köyden bir kadın ile çocuk geçti' denildi. Hocanın hanımı, 'Ayşe teyze bende gördüm onları, Bozkurt'u sordular bana, ben de ters yöndesin, geri dön' dedim. Köyden geçerken görenler var. Ben balkondaydım, ana yol üzerinde gördüm" diye konuştu.

Öte yandan eşi Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan gelecek güzel haberi bekleyen baba Bayram Helvacı A Haber'e konuştu. Eşine seslenen ve geri dönmesi için çağrı yapan Bayram Helvacı, "18 yıllık evliyiz. Kaçmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Acılı günlerimiz oldu her şeyi birlikte yaşadık. Sağlık sorunları vardı ama evi terk edecek kadar bir şey yaşamadık. Ufak sağlık sorunları dışında bir şey yoktu. Tek temennimiz bir yere sığınmaları. Doğada kaldılarsa yaşama şansları yok bu bölgede. 1 haftadır ne yiyip ne içiyorlar?

Hadi suyu temin ederler ama yeme içme olmaz. Her anne oğul gibi araları iyiydi tabii ki kavga ediyorlardı ama zarar verecek kadar bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir anne değil. Aklımıza çok şey geliyor biri alıp götürdü bıraktı bir yere bilemiyoruz. Kastamonu merkezde bir görüntü izletildi dün. Defalarca izledim hal hareketleri aynı Osman gibiydi. Ama Osman değildi. Eşim zaten o kadına benzemiyordu. Son kamera görüntülerini izlediğimde duygularımı tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.