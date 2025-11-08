Kocaeli'nde yangın faciasında flaş gelişme: Fabrika sahibi kaçarken yakalandı, oğlu da aranıyor

BAKAN IŞIKHAN: İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, yangının çıktığı fabrikanın bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne gelerek Vali İlhami Aktaş'tan bilgi aldı.

Işıkhan, Vali Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve MHP İl Başkanı Tuncay Batı ile bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, olayın derin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getirdi.

"Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır." diyen Işıkhan, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diledi.

Işıkhan, Bakanlık olarak ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hemen hızlı şekilde intikal etmiştir. Olayın nedeni, sorumluları ve ihmali konusunda titizlikle inceleme yapıyoruz. Sayın Başsavcılığımızın koordinatörlüğünde başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz gerekli incelemeleri, gözetlemelerini, raporlarını tutmaya başladılar. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de Bakanlık olarak da ben de takipçisi olacağız."

Sağlık Bakanlığı ile koordine ederek yaralıların durumuna müdahale etmeye gayret göstereceklerini anlatan Işıkhan, "Buradaki gerekli denetimler teftişler tamamlandıktan sonra da kimin ihmali kusuru varsa bu konuda gerekli müdahaleyi yapacağımızı özellikle kamuoyuna ifade etmek istiyorum." dedi.

Işıkhan, AFAD ve itfaiye ekiplerin olaya zamanında müdahale ettiğine değinerek, olayda 6 emekçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını yineledi.