Denetimlere tam gaz devam! Bakanlık listeyi güncelledi: Çayda gıda boyası tespit edildi

Denetimlere tam gaz devam! Bakanlık listeyi güncelledi: Çayda gıda boyası tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlere devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesine bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da bir çay markasında gıda boyası ve bir macun ürününde ilaç etken maddesi tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünleri tek tek tespit ediyor.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi.

Bakanlığın denetimlerinde, İstanbul merkezli Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait "Öz Akçay Altın" ve "Öz Akçay" marka siyah çaylarda gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca, "Jetplus Maximum Performance" marka macun ürününde ilaç etken maddesi saptandı.

Bakanlık, mevzuata aykırı ürünlerin tespiti halinde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık, vatandaş sağlığını korumak için denetimlerin kesintisiz devam ettiğini ve uygunsuzluk tespit edilen firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

