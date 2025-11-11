Azil, Güneş'i canlı müziğin olduğu bir mekâna yemeğe götürüyor. Azil sahnedeki şarkılara eşlik ederken sonrasında sahneye çıkıp mikrofonu eline alıyor.

"Biz Karadeniz uşağıyız… Sevdim mi bi garip severiz. Kızarsak kabarırız, özlersek taşarız ama çok güzel severiz.

Volkan Konak gibi… Kazım Koyuncu gibi…

Ben bu hayatta çok fırtına gördüm ama hiç liman görmedim.

Al bütün nefesim… Senin olsun.

Dünyanın en güzel kadını… Benimle evlenir misin?"