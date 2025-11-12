İstanbul'da 311 Numaralı odada infaz: 3 kişiyi öldürüp kaçtı

Burada 27 yaşındaki Melisa Kölekçi isimli kadının başının sağ kısmından vurularak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde iki adet 9 mm boş kovan bulundu.

KAMERADEKİ AYRINTILAR

Genişletilen soruşturmada incelenen güvenlik kamera görüntüleri cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada failin 32 yaşındaki Hakan K.'nın olduğu tespit edildi. Elde edilen görüntülere göre Hakan K.'nın 9 Kasım'da otelde 311 numaralı odaya giriş yaptığı, 10 Kasım'da ise Melisa Kölekçi'nin de aynı odaya geldiği tespit edildi.

ARKA KAPIYI AÇIP ATEŞ ETMİŞ

Genç kadını kafasından vurarak öldüren zanlı Hakan K., incelenen görüntülere göre saat 22.23'te otelden çıkarak dışarda çalışır vaziyette bekleyen kırmızı araça doğru yürüyor. Aracın sağ arka kapısını açan Hakan K. araçta oturan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'a ateş ettiği, ardından Mimaroba yönüne yaya olarak kaçtığı görüntülere yansıdı.