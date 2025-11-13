Antalya'da 37 bıçak darbesiyle evladını katletti! Duruşmada kan donduran iddialar

'Canavarca hisle kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep edilen Ali Tolaman, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında, "Çok pişmanım. Rahmetli oğlumu çok seviyordum, askerden geldikten sonra motor ile trafik kazası geçirdi. Kazadan sonra psikolojisi bozuldu, kendisini alkole ve uyuşturucuya verdi. Ben ondan para pul da istemedim, 'Oğlum çalışsın' dedim, 3 gün çalıştı, 3 gün çalışmadı. Gürcistan'a gitti, orada deport edildi. 1 sene durup tekrar, 'Gürcistan'a gideceğim' dedi. Gitsin istemedik. Ablaları ve enişteleri konuştular, dinletemedik. Alkol tedavisini de kabul etmedi" dedi.

'BANA SALDIRDI, SONRA NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Sanık Tolaman, oğlunun olay günü yüksek sesle müzik dinlediği için şikayet aldığını belirterek, "Apartmanda çıplaktı, komşular rahatsız olup polisi çağırdı. Ben de 200 metre ötede arkadaşımdan dönüyordum. Polisler, oğluma biber gazı sıkınca yere düşmüş. O anda ben geldim. 'Hadi oğlum üzerini giy, duşunu al' dedim. Yukarı çıkınca küçük kardeşlerini dövmeye başlamış, hatta para istemiş. Oda camlarını kırmış, vitrindeki televizyonu alıp, 5'inci kattan atmış. Oğlumu aldım 200 metre ilerideki parka geldik. Kendi arkadaşlarını gördü, onlara da sataştı. 'Oğlum yapma, rezil oluyoruz' dedim. Bu sefer para isteyerek bana saldırdı, vurdu. Ben de yanımızdaki motorun oradaki bıçağı aldım. Bir iki defa salladım, bana saldırdığı için yaptım. Sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yere düştü, korkumdan onu orada bırakıp eve kaçtım. 'Ben oğlumu bıçakladım, ambulansı arayın' dedim, yukarı döndüm. Üzerimi değiştiriyordum polisler geldi" diye konuştu.

'BİZİ DÖVMEDİ'

Mahkemede maktulün kız kardeşi A.T. ise "Abim cennete gitti. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Abim cennete gittiği gün bizi dövmedi" dedi. A.T., bildiklerini anlatırken mahkeme salonunda müştekiler ve yakınları, gözyaşlarını tutamadı.