Gerilimin ustası D&R’da!

in ustası D&R’da Gerilim edebiyatının dünyaca tanınan ismi T.M. Logan, Türkiye’deki okurlarıyla ilk kez buluşuyor. Eserleri 22 dile çevrilen yazar, yazarlık serüvenini ilham kaynaklarını ve karakterlerinin psikolojik derinliklerini paylaşacağı özel bir etkinlikte D&R’da okurlarıyla bir araya gelecek.

Dünya çapında tanınan yazarlardan biri olan T.M. Logan, Türkiye'deki okurlarıyla ilk kez bir araya geliyor. Eserleri 22 dile çevrilen ve her yeni romanıyla listelerin zirvesine yerleşen ünlü yazar, yazarlık serüvenini, eserlerinin ilham kaynaklarını ve karakterlerinin psikolojik derinliklerini okurlarıyla paylaşacağı özel bir etkinliğe imza atacak.

ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT

22 Kasım, cumartesi günü D&R Bağdat Caddesi Mağazası'nda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında T.M. Logan, okuyucularının merak ettiği soruları yanıtlayacak ve kitaplarını imzalayarak hayranlarıyla birebir temas kuracak. Gerilim romanlarıyla tanınan T.M. Logan, özellikle ani dönüşleri ve güçlü psikolojik tahlilleriyle okuyucudan büyük ilgi görüyor. Yazarın yalnızca İngiltere'deki kitap satışları 3 milyon adedi aşarken, eserleri küresel çapta geniş bir okuyucu kitlesine ulaşıyor. Yazarın bu ilk Türkiye ziyareti, hem edebiyatseverler hem de gerilim türünün meraklıları için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

