Salı gününün kazananı atv oldu

MÜGE Anlı ile Tatlı Sert, 11 Kasım Salı günkü yayınıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Türkiye'yi ekrana kilitleyen program Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,31 izlenme oranı ve yüzde 33,35 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 4 izlenme oranı ve yüzde 28,66 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 5,01 izlenme oranı ve yüzde 34,01 izlenme payı alarak Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerinde ilk sıraya adını yazdırdı.

'YAYIN ESNASINDA ACI HABER GELDİ'

HURİYE Helvacı'nın geçtiğimiz 2 Kasım'da Mustafa Uzunla görüşmek için evden ayrıldığı Müge Anlı'da ortaya çıktı. Ülke genelinde günlerdir aranan anne oğul 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolmuştu. Aile bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Eski kayınbiraderinin eşi Huriye Helvacı'yla görüştüğü ortaya çıkan Mustafa Uzun bu sır dolu kayıpta dikkat çeken isim oldu. Öte yandan yayın esnasında acı haber geldi. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra anne Huriye Helvacı'nın da ölüm haberi geldi.