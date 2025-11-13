İzmir dahil 16 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika haberleri... İzmir, Balıkesir, Çanakkale dahil 16 ilde yapılan siber dolandırıcılık soruşturmasında 40 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler ve şirketlere yönelik 16 ilde operasyon düzenledi.

Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'daki eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18 şüpheli tutuklandı.

